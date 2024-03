21:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Repubblica Ceca Italia U19, altra vittoria per gli Azzurrini: le prestazioni di Zeroli e Bartesaghi. Il tabellino del match Dopo il 3-1 contro la Scozia, l’Italia U19 vince ancora anche contro la Repubblica Ceca. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi si impongono grazie ad una grande prestazione di Simone Pafundi, autore di un gol e dell’assist per Lipani. L’Italia sale a quota 6 punti […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Repubblica Ceca Italia U19, altra vittoria per gli Azzurrini: le prestazioni di Zeroli e Bartesaghi appeared first on Diavolo Rossonero News 24.