Report UEFA, Signora Juve in regola con i nuovi paletti – I dettagli

La UEFA ha diramato il report economico sulle varie squadre europee e la Juve è in linea con i paletti che entreranno in vigore nei prossimi anni

The UEFA European Club Finance and Investment Landscap ha diramato il report semestrale sulla situazione economica finanziaria dei vari club europei. Per la Juve sono in arrivo buone notizie. Infatti, nelle prossime stagioni, entreranno in vigore dei paletti più severi in merito al Fair Play Finanziario. La stagione 2023/2024 è da considerarsi transitoria e le nuove regole verranno introdotte in modo graduale.

Le squadre dovranno rispettare in modo particolare il rapporto tra i costi per la squadra che comprende gli stipendi della prima squadra e dell’allenatore e le commissioni per i trasferimenti e i ricavi rettificati. La Juve è in regola con questi nuovi standard poiché la percentuale dei bianconeri su questi parametri è del 65%. Ad oggi la soglia massima costi/ricavi è fissata al 90%, nel 2024/2025 si scenderà all’80% e infine nella stagione 2025/2026 è al 70%.

Juventus, costi: 283 milioni di euro. Rapporto con i ricavi: 65%

The post Report UEFA, Juve in regola con i nuovi paletti – I dettagli appeared first on Juventus News 24.