Repice avverte l’Fc Internazionale: «Con la Vecchia Signora Juventina ha trovato un avversario solido, la favorita è…» #Intervista

Il giornalista e radiocronista Francesco Repice ha detto la sua sul cammino fatto finora da Inter e Juve per lo scudetto

Intervistato da News.Superscommesse.it, il noto radiocronista e giornalista Francesco Repice si è espresso sulla sfida scudetto tra Juve ed Inter e sulla morte di Gigi Riva.

UN RICORDO DI RIVA – «Raccontare ricordi personali potrebbe far sembrare di voler diventare più importanti del personaggio in questione. E con Gigi Riva non si può correre questo rischio. Lasciamo che vegli su di noi e facciamoci guidare dal suo esempio, come giocatore, come dirigente e come uomo. Mi limito a dire che in un solo pomeriggio ha fatto molto di più e lasciato un segno molto maggiore di quanto avrebbero potuto fare 1000 parole».

SUL CAMMINO DELL’INTER – «È difficile pensare di poter vincere senza avere un’antagonista all’altezza. Lo scorso anno è accaduto al Napoli, ma è stata un’eccezione. L’Inter ha trovato un avversario molto solido, ma secondo la mia opinione resta la squadra più forte e più completa».

SULLA JUVE – «Il cammino della Juventus mi sta sorprendendo. Ritengo che quello che sta facendo la squadra sia conseguenza diretta anche del gran lavoro svolto a livello di settore giovanile. L’artefice di tutto questo è Allegri, che sta facendo rendere al meglio una squadra che a livello di organico, in particolare in difesa e a centrocampo, non è all’altezza non solo dell’Inter, ma anche di almeno altre due avversarie. Vero è che quest’anno la Juventus può allenarsi in maniera più continua e che in questo senso non avere le coppe è un vantaggio, ma a livello di gestione del gruppo Allegri è ormai al livello di allenatori come Ancelotti e Mourinho».

