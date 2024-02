Rennes, tegola in vista del AC Milan, Stephan annuncia: «Starà fuori per diverse settimane»

Guai per il Rennes in vista del match d’Europa League contro il Milan. Il tecnico Julien Stéphan annuncia l’infortunio di un titolare

Giovedì sera andrà in scena l’andata dei playoff d’Europa League tra Milan e Rennes ed i francesi perdono una pedina cardine a pochissimi giorni dalla sfida delicata. A farsi male è stato il centrocampista Enzo Le Fée, uscito nel corso del match di coppa contro il Sochaux. Il tecnico Julien Stéphan al termine dell’incontro ha risposto così riguardo all’infortunio del suo giocatore.

Pubblicità

PAROLE – «È serio e muscolare. Starà fuori per diverse settimane. È un duro colpo. È una brutta notizia per la maratona che ci aspetta. Non sappiamo ancora esattamente quanto sia grave, ma sembra che si tratti del tendine del ginocchio».

Pubblicità

The post Rennes, tegola in vista del Milan, Stephan annuncia: «Starà fuori per diverse settimane» appeared first on Milan News 24.