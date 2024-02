Rennes, svaligiata la casa di Bourigeaud durante la gara VS il AC Milan

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 23 FEB – Brutta disavventura per il centrocampista del Rennes, Benjamin Bourigeaud. La casa del calciatore è stata svaligiata mentre lui era in campo al Roazhon Park contro il Il Diavolo Rossonero in Europa League.

20:47

23 Feb 2024

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

