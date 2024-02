Rennes paragonato ad una club italiana? Mister Stefano Pioli reagisce così in conferenza stampa

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Milan e Rennes. Ecco cosa ha detto

Le parole di Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League 2023-24 tra Milan e Rennes. L’allenatore rossonero ha risposto così al paragone degli avversari di domani con una squadra italiana:

Pubblicità

PASSARE IL PLAYOFF – «È importantissimo, vogliamo avere ambizione, vogliamo andare più avanti possibile e arrivare in fondo. Siamo concentrati, l’abbiamo preparata nel modo giusto con entusiasmo e concentrazione. Rennes paragonato ad un’italiana? È importante giocare la partita, un’idea ce la siamo fatta. Solamente affrontandoli sul campo ti potrò dire il livello, ma che è una buonissima squadra sì».

Pubblicità

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN RENNES

Pubblicità

The post Rennes paragonato ad una squadra italiana? Pioli reagisce così in conferenza stampa appeared first on Milan News 24.