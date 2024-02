Rennes AC Milan: Scaroni e Furlani non sono partiti con la club, il motivo

Domani sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. Ad assistere al match non ci saranno ne Scaroni ne Furlani, il motivo

Ad assistere al match di domani sera del Milan contro il Rennes, valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2023-24, non si saranno ne Furlani ne Scaroni.

Pubblicità

Come riportato da Sky Sport entrambi i dirigenti si trovano già da qualche giorno negli Emirati Arabi per motivi legati a situazioni economiche, finanziarie e commerciali. Gli unici rappresentati della società dal lato dirigenziale saranno Ibrahimovic e D’Ottavio.

Pubblicità

Pubblicità

The post Rennes Milan: Scaroni e Furlani non sono partiti con la squadra, il motivo appeared first on Milan News 24.