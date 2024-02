Rennes AC Milan: Mister Stefano Pioli si affida a Rafa Leao, è l’uomo delle coppe! Il dato

Nel match di stasera di Europa League tra Milan e Rennes, Pioli si affida anche a Leao: è l’uomo delle coppe, il dato

Stasera il Milan scenderà in campo contro il Rennes in Europa League, per il match valido per il ritorno degli spareggi della competizioni. Pioli punterà anche su Leao anche per un fattore:

Pubblicità

perché se è vero che il portoghese non segna in Serie A da settembre, dal PSG in Champions League, all’Atalanta in Coppa Italia, al gol nel match di andata proprio contro i francesi, tutte queste reti hanno un fattore in comune: sono stati realizzati tutti nelle coppe.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Rennes Milan: Pioli si affida a Leao, è l’uomo delle coppe! Il dato appeared first on Milan News 24.