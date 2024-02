Rennes AC Milan, la Curva Sud verso lo stadio: il NEWS del corteo nella città francese

Rennes Milan, la Curva Sud verso lo stadio: il VIDEO del corteo dei tifosi rossoneri nella città francese

Manca sempre meno a Rennes Milan e i tifosi rossoneri presenti nella città bretone hanno iniziato il corteo verso lo stadio Roazhon Park in cui alle 18:45 andrà in scena il match.

𝑰𝑵 𝑪𝑨𝑴𝑴𝑰𝑵𝑶 Direzione stadio per la Curva Sud Milano, che nel frattempo canta per le strade di Rennes @minini_daniele #rennesmilan #curvasud #curvasudmilano #milanpress pic.twitter.com/2srq4GnqmC — MilanPress.it (@MilanPress_it) February 22, 2024

Grande risposta dei tifosi del Milan che saranno quasi 2000 al seguito della squadra di Pioli in questa trasferta, valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League.

