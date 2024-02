Rennes AC Milan, i francesi ritrovano la vittoria: battuto 3-1 il Clermont

Rennes Milan, i francesi ritrovano la vittoria: battuto 3-1 il Clermont in attesa della sfida di ritorno degli spareggi di Europa League. I dettagli

Il Rennes, dopo la sconfitta nel match d’andata degli spareggi di Europa League contro il Milan, è tornato alla vittoria nel match di Ligue 1 contro il Clermont Foot.

La formazione di Julien Stephan, che ritornerà in campo giovedì alle ore 18.45 contro i rossoneri per il match di ritorno, ha dominato e vinto per 3-1 la sfida contro la formazione ultima in classifica grazie al gol di Omari e alla doppietta di Terrier.

