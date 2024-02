Rennes AC Milan, i francesi accolgono i tifosi rossoneri: ecco la guida per scoprire la città

Rennes Milan, i francesi accolgono i tifosi rossoneri: ecco la guida per scoprire la città fatta dal club francese

Bell’iniziativa da parte del Rennes che ha voluto accogliere tutti i tifosi rossoneri, provenienti dall’Italia, che nella giornata di giovedì arriveranno nella città francese per assistere al match di Europa League. È stata fornita una guida per scoprire la città.

𝗟𝗔 𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔̀ 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗔 𝗔𝗜 𝗧𝗜𝗙𝗢𝗦𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗘𝗦𝗜 Amici milanesi, benvenuti a Rennes ! Ecco la vostra guida per scoprire la capitale della Bretagna, il suo club di punta e organizzare la vostra venuta. #Roazhoneri #SRFCACM — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 20, 2024

MESSAGGIO – «Amici milanesi, benvenuti a Rennes ! Ecco la vostra guida per scoprire la capitale della Bretagna, il suo club di punta e organizzare la vostra venuta».

