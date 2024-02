Rennes AC Milan: fissata la partenza dei rossoneri! Quando voleranno per la Francia

Rennes Milan: fissata la partenza dei rossoneri! Ecco quando volerà per la Francia la squadra di Stefano Pioli: le ultime

Arrivano alcuni aggiornamenti su quello che sarà il programma della giornata di domani, alla vigilia di Rennes Milan. Oltre all’allenamento mattutino, i rossoneri partiranno per la Francia nel primo pomeriggio.

Precisamente il gruppo squadra partirà da Malpensa alle 16:30. La sfida contro i francesi andrà in scena giovedì alle ore 18:45. Al termine del match, il gruppo rossonero farà subito rientro a Milano.

