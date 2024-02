Rennes AC Milan, disavventura per Bourigeaud: ladri in azione in casa durante la gara

Rennes Milan, disavventura per Bourigeaud: ladri in azione in casa durante la partita di Europa League di ieri

Notte dalle due facce per Benjamin Bourigeaud, centrocampista di proprietà del Rennes che ieri ha rifilato una tripletta al Milan di Pioli (tre gol che non sono bastati ai francesi per passare il turno).

Secondo quanto appreso mentre il giocatore stava giocando contro i rossoneri, alcuni ladri erano in azione nella sua abitazione, svaligiata con un ammanco di diverse migliaia di euro.

