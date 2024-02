Rennes AC Milan, convocazione in bilico per Bennacer? Le NEWS sulle sue condizioni

Rennes Milan, convocazione in bilico per Bennacer? Le ultime sulle sue condizioni in vista del ritorno di Europa League

Giovedì sera andrà in scena Rennes Milan, ritorno dei playoff di Europa League. Da Milanello arrivano alcune notizie preoccupanti relativamente alle condizioni fisiche di Ismael Bennacer.

Come riferisce Sky Sport, l’algerino sarebbe dolorante a causa qualche botta ricevuta nell’ultima sfida contro il Monza: domani Stefano Pioli ed il proprio staff valuteranno se convocarlo o meno per la partita contro i francesi.

