Rennes AC Milan, club sotto la curva: il gesto dei tifosi diavoli rossoneri dopo la sconfitta

Rennes Milan, squadra sotto la curva: il gesto dei tifosi rossoneri dopo la sconfitta che ha portato alla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League

Il Milan torna da Rennes con una sconfitta per 3-2, tripletta di Bourigeaud e gol di Jovic e Leao per i rossoneri, ma con la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Pubblicità

Al termine della gara, la squadra rossonera si è diretta sotto il settore ospiti ed è stata applaudita dai circa 1200 tifosi rossoneri giunti fino al Roazhon Park. La curva rossonera ha ringraziato gli uomini di Pioli intonato il classico coro: «Sempre insieme a te sarò».

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Rennes Milan, squadra sotto la curva: il gesto dei tifosi rossoneri dopo la sconfitta appeared first on Milan News 24.