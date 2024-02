Rennes AC Milan, Baresi infastidito per il ko: lo ha rivelato dopo la gara

Rennes Milan, Baresi infastidito per il ko: lo ha rivelato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di ieri sera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare i sorteggi di Europa League, Baresi è tornato anche sulla sconfitta di ieri sera del Milan in casa del Rennes. Le sue parole.

RENNES – «Dispiace perdere, anche se è stata una sconfitta indolore, ma dobbiamo concedere meno. Magari dopo aver vinto 3 a 0 non c’era quella attenzione. Il prossimo turno bisogna fare attenzione all’andata e al ritorno».

BARESI A SKY SPORT DOPO I SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE

