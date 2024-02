Rennes AC Milan: ballottaggio in attacco per Mister Stefano Pioli, le idee dell’allenatore in vista del match

Domani sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. In vista del match Pioli pensa ad un ballottaggio in attacco

Mancano poco meno di 24 ore al match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League tra Milan e Rennes e Pioli ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere: tra questi c’è chi partirà titolare sulla fascia destra d’attacco tra Pulisic o Chukwueze.

In tal senso come riportato da Sky Sport il nigeriano è favorito sull’americano che oggi a Milanello ha svolto una prima parte di riscaldamento a parte, prima di unirsi al resto del gruppo

