Rennes AC Milan 3-2 DIRETTA: Maignan ci mette i pugni su Sindaco Salah

Il Milan è ospite del Rennes nel ritorno degli spareggi di Europa League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan riparte dal 3-0 casalingo contro il Rennes, con i rossoneri che hanno di fatto quasi blindato la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Rennes Milan 3-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Rennes Milan.

Pubblicità

2′ Occasione Leao – Subito una chance per il portoghese! Ha tanto spazio a sinistra, punta e salta G. Doué ma davanti a Mandanda sbatte contro il riflesso con la gamba del portiere del Rennes.

3′ Tiro Truffert – Cambio di gioco da destra a sinistra per l’inserimento di terzino, che calcia ma trova la respinta col corpo di Florenzi. Provvidenziale l’intervento del difensore.

4′ Tiro Gouiri – Sbatte contro il muro del Milan la conclusione dal limite dell’attaccante.

5′ Bennacer cerca Pulisic – Imbucata dell’algerino all’indirizzo dell’ex Chelsea, ma Truffert è ben appostato e in copertura allontana il pericolo.

7′ Occasione Leao – Omari si addormenta e si fa soffiare il pallone da Leao. Il portoghese si invola a tu per tu con Mandanda, sta per calciare ma viene fermato dalla scivolata in extremis di Theate.

9′ G. Doué stoppato da Theo – Gouiri va a destra da G. Doué: punta Theo Hernandez e va al cross, ma è bravo il terzino del Milan ad opporsi in calcio d’angolo. Nulla di fatto, poi, dalla bandierina.

11′ Gol Bourigeaud – Bennacer spreca il contropiede regalando palla al Rennes. Ripartono i francesi, con D. Doué che trova centralmente Santamaria. Tocco corto per Bourigeaud: Musah chiude in ritardo, lui pesca l’angolino con un destro ad incrociare.

12′ Tiro D. Doué – Da posizione defilata non trova lo specchio della porta.

14′ Occasione D. Doué – Traversone dalla destra, Doué si inserisce in area ma viene anticipato dal preciso colpo di testa in copertura di Florenzi.

17′ Occasione Pulisic – Questo se l’è divorato Pulisic. Traversone basso di Theo Hernandez, preciso sul piede dell’americano: è in area piccola per calciare, ma svirgola clamorosamente.

19′ Tiro Bennacer – Reijnders allarga il gioco per Bennacer: uno contro uno vincente su Truffert, poi sinistro sul primo palo respinto con la testa da Theate.

21′ Occasione Musah – Bennacer sterza e salta secco Theate. Filtrante perfetto su Musah, che ha spazio per calciare in area ma preferisce cercare Leao: tocco sbagliato, chiude il Rennes.

22′ Gol Jovic – Il Milan la pareggia con la rete di Jovic. Reijnders spacca in due centrocampo e difesa del Rennes, allarga per Theo Hernandez che confeziona un cross al bacio per Jovic: di testa indisturbato fulmina Mandanda.

24′ Fallo ingenuo di Musah al limite dell’area – Kalimuendo anticipa Musah, che lo abbatte al limite con un netto pestone. Calcio di punizione per il Rennes.

26′ Punizione Bourigeaud – Traiettoria direttamente verso la porta di Bourigeaud, ci mette i pugni Maignan.

27′ Che parata di Maignan – Istinto puro nell’intervento di Maignan! Kalimuendo calcia a botta sicura in area di rigore, il portiere del Milan con un gran riflesso dice di no.

28′ Tacco di D. Doué – Ha provato la magia il talentino del Rennes, ma viene chiuso sul primo palo in calcio d’angolo.

30′ Kalimuendo non si intende con D. Doué – Pallone in verticale dell’attaccante per il compagno, ma non capisce le sue intenzioni. Raccoglie Maignan in uscita.

32′ Doppia occasione per il Rennes – Gouiri salta secco Gabbia in area, ha il pallone sul sinistro ma Kjaer è bravissimo a respingere di testa. L’azione prosegue: Santamaria col destro a giro dal limite, Maignan blocca.

33′ Sbaglia Florenzi su punizione – Era una potenziale chance, Florenzi l’ha sfruttata malissimo scodellando oltre la linea di fondo la sua traiettoria.

36′ Jovic cerca Pulisic – Accelera Pulisic, portandosi dietro due avversari. Allarga per Jovic, che crossa al centro per lo stesso Pulisic ma chiude la difesa del Rennes.

40′ D. Doué sbaglia il cross – Si accentra dalla sinistra, scodella con il destro destro morbido in area di rigore ma sbaglia completamente la misura.

42′ Colpo di testa Theate – Punizione di Bourigeaud, di testa Theate svetta in alto e indirizza verso la porta. Traiettoria larga che esce a lato.

45′ Leao fermato da Omari – Punta l’avversario Leao, se lo salta va in porta. Ma viene fermato dal difensore del Rennes.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Nessun cambio per Rennes e Milan.

46′ Kalimuendo a terra in area, chiesto il rigore – Protesta il Rennes per un contatto Musah Kalimuendo nell’area del Milan. Nessun rigore, è stato l’attaccante dei francesi a cominciare.

47′ Tiro Santamaria – Conclusione in diagonale che si perde abbondantemente larga.

48′ Tiro D. Doué – Kjaer chiude su Kalimuendo ma il pallone danza pericolosamente in area: calcia verso la porta D. Doué ma coglie solo l’esterno della rete.

49′ Occasione Leao – Ne ha sprecata un’altra Leao a tu per tu con Mandanda. Lanciato bene dalla gran giocata di Jovic, spara addosso al portiere del Rennes.

52′ Rigore Rennes – Kjaer cerca di anticipare Terrier ma lo atterra in area. Per l’arbitro è calcio di rigore. Ammonito per proteste il difensore.

54′ Doppietta Bourigeaud – Maignan intuisce ma non riesce ad arrivarci. Torna avanti il Rennes.

56′ Colpo di testa Gabbia – Gira bene di testa da calcio d’angolo ma non trova la porta.

57′ Cambi Rennes – Fuori Santamaria e dentro Matusiwa, fuori anche G. Doué e dentro Seidu.

58′ Gol Leao – Immediato il pareggio del Milan. Leao porta a spasso Seidu e Omari, poi davanti a Mandanda è bravo e fortunato a vincere un rimpallo e firmare il 2-2.

60′ Tiro Pulisic – Si invola in campo aperto l’attaccante, cerca il tiro che viene però deviato in calcio d’angolo.

61′ Cambi Milan – Dentro Loftus-Cheek, Chukwueze e Okafor per Bennacer, Leao e Pulisic.

64′ Colpo di testa Kalimuendo, braccio largo di Jovic è rigore – Punizione di Bourigeaud, Kalimuendo di testa viene respinto da Jovic. Ma il serbo ha toccato col braccio, calcio di rigore per il Rennes dopo che Pinheiro ha rivisto l’azione al VAR.

68′ Tripletta Bourigeaud – Questa volta spiazza Maignan Bourigeaud, riportando il Rennes in vantaggio.

69′ Ammonito Gouiri – Entrata in ritardo su Musah, ammonito.

70′ Colpo di testa Gabbia – Ad un passo dal gol il difensore, che di testa non trova la porta sulla punizione di Theo Hernandez.

71′ Cambi Rennes – Dentro Blas per D. Doué. Fuori Terrier e dentro anche Salah.

74′ Milan sotto pressione ora – Attacca il Rennes ora. Milan tutto chiuso dietro per difendere il vantaggio maturato all’andata

77′ Tiro Gouiri – Conclusione deviata da parte dell’attaccante, pallone in calcio d’angolo.

78′ Ammonito Maignan – Punito per perdita di tempo il portiere del Milan.

80′ Cambio Milan – Musah lascia il posto a Thiaw.

83′ Cambio Rennes – Yildirim sostituisce Gouiri.

84′ Cambio Milan – Dentro Terracciano per Florenzi.

86′ Sbaglia il cross Theate – Rennes in proiezione offensiva, ma il traversone di Theate non trova compagni in area.

88′ Parata Maignan – Ci mette i guantoni il portiere del Milan sul tiro dalla sinistra di Maignan.

Migliore in campo Milan: Jovic PAGELLE

Rennes Milan 3-2: risultato e tabellino

Reti: 11′ Bourigeaud, 22′ Jovic, 54′ Bourigeaud rig., 58′ Leao, 68′ Bourigeaud rig.

RENNES (4-2-4): Mandanda; G.Doué (57′ Seidu), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria (57′ Matusiwa); Terrier (71′ Salah), Gouiri (83′ Yildirim), Kalimuendo, D. Doué (71′ Blas). All. Stephan. A disp. Gallon, Lembet, Wooh, Belocian, Cisse, Lambourde

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (84′ Terracciano), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (61′ Loftus-Cheek), Musah (80′ Thiaw); Pulisic (61′ Chukwueze), Reijnders, Leao (61′ Okafor); Jovic. All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Adli, Giroud, Eletu, Nsiala, Bartesaghi

ARBITRO: Pinheiro (POR)

Ammoniti: 52′ Kjaer, 69′ Musah, 78′ Maignan

Rennes Milan: il pre-partita

𝓜𝓪𝓽𝓽𝓮𝓸 #UEL #SRFCACM #SempreMilan pic.twitter.com/nKGUcLxamd — AC Milan (@acmilan) February 22, 2024

Your Rossoneri XI for this #UEL second leg #SRFCACM #SempreMilan pic.twitter.com/YtTWk6Ov4R — AC Milan (@acmilan) February 22, 2024

Ore 17.30 – Le formazioni ufficiali del match

RENNES (4-2-4): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria; Terrier, Gouiri, Kalimuendo, D. Doué. All. Stephan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. All. Pioli

Ore 17.25 – Milan arrivato al Roahzon Park. Attesa ora per le scelte ufficiali.

Ore 17.00 – Pioggia fitta e tempeste di vento in quel di Rennes mentre il corteo della Curva Sud è iniziato. Al Roahzon Park sono attesi quasi 2000 tifosi rossoneri.

Hello from Roazhon #UEL #SRFCACM #SempreMilan pic.twitter.com/p0L1avM8vI — AC Milan (@acmilan) February 22, 2024

Ore 16.30 – In caso di qualificazione agli ottavi di finale sono due i calciatori del Milan che, in caso di ammonizione, salteranno gli eventuali ottavi di finale: Yunus Musah, che partirà titolare in mezzo al campo, e Fikayo Tomori. Entrambi sono infatti diffidati anche se c’è da precisare che il centrale inglese, in quanto indisponibile, non potrà ovviamente incorrere in nessuna sanzione.

Ore 16.00 – La sfida sarà diretta dal portoghese João Pinheiro, assistito dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia come assistenti, João António Ferreira Gonçalves quarto ufficiale, Tiago Martins e Helder Malheiro al VAR. Per l’arbitro portoghese non ci sono precedenti con i rossoneri.

Ore 15.30 – Nelle gare di andata dei play-off di questa Europa League, solo il Benfica ha tentato più tiri e giocato più palloni in area avversaria rispetto al Milan – rispettivamente 27 e 37 per i lusitani e 19 e 28 per i rossoneri.

Ore 15.00 – Théo Hernández è il difensore che ha preso parte a più reti (sette, due gol e cinque assist) tra tutte le competizioni dei big-5 campionati europei da inizio 2024, sei di queste partecipazioni sono arrivate in gare casalinghe.

Ore 14.30 – Dopo la vittoria per 2-1 sul Newcastle in Champions League, il Milan potrebbe vincere due trasferte consecutive nelle principali competizioni europee per la prima volta dall’ottobre 2009

Ore 14.00 – In difesa spazio alla coppia Kjaer Gabbia al centro, con Theo Hernandez e Florenzi a completare il reparto davanti a Maignan.

Ore 13.30 – Novità anche a centrocampo, dove si rivede Musah in cabina di regia al fianco di Bennacer.

Ore 13.00 – Tornano dal primo minuto Pulisic e Leao dopo l’iniziale panchina contro il Monza. Nessuna rotazione in attacco, non cominciano dal primo minuto né Chukwueze né Okafor.

Ore 12.30 – La novità riguarda la trequarti. Pioli intenzionato a concedere un turno di riposo a Loftus-Cheek, con Tijjani Reijnders alzato come raggio d’azione dietro l’unica punta.

Ore 12.00 – Vista la squalifica di due giornate rimediata in campionato per la manata ad Izzo in Monza Milan, giocherà Luka Jovic in attacco contro il Rennes. Solo panchina iniziale per Olivier Giroud, pronto comunque a subentrare in caso di necessità.

Ore 11.30 – Stefano Pioli conferma il 4-2-3-1 e torna a dare spazio ai titolarissimi.

Fired up for the second leg! #SRFCACM #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/eQzSpFFj1T — AC Milan (@acmilan) February 22, 2024

The post Rennes Milan 3-2 LIVE: Maignan ci mette i pugni su Salah appeared first on Milan News 24.