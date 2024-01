Reja annuncia: «Fc Internazionale? Mister Inzaghi si affidi a lui, ha doti straordinarie» #Intervista

Non ha dubbi Edy Reja, l’Inter di Simone Inzaghi ha un gioiello in rosa, ecco di chi parla prima del big match con la Fiorentina

Edy Reja è intervenuto stamane a La Gazzetta dello Sport. Nel suo commento grande spazio per Asllani, possibile titolare nel big match tra Fiorentina ed Inter.

ASLLANI – «Anche se ha giocato poco, non ha smarrito certe doti straordinarie: ha visione, pensa in verticale, vede la luce per mettere la palla giusta. Prendere il posto di Calhanoglu non è facile, ma l’Inter può stare tranquilla con Kristjan: in lui vedo ancora margini di miglioramento incredibili».

MARGINI DI MIGLIORAMENTO – «La gestione della palla e della partita, come normale che sia. Più che dire quali siano i margini, bisogna chiedersi come fare a crescere: basterebbe solo giocare di più. Quando gli dicevo che all’Inter era un po’ chiuso, lui mi rispondeva: “Mister, qua imparo ogni giorno…”. Forse ha ragione lui, allenarsi con tanti campioni ti dà qualcosa in più. E alla fine, con tanta determinazione e qualità, troverà il suo spazio».

