Reinildo Signora Juve, affare in salita: l’Atletico ha un buon motivo per non cederlo

Reinildo Juve, affare in salita quello per il brasiliano: l’Atletico Madrid non vuole privarsene per un motivo. Le ultime

Come riferito da Marca, per la Juve sarebbe in salita l’affare che porta a Reinildo, ultimo nome per la difesa che andrebbe a prendere il posto di Alex Sandro nei piani in vista dell’estate.

L’Atletico Madrid, infatti, difficilmente si priverà del brasiliano, considerato un elemento importante all’interno del gruppo, tanto da trasmettere sempre buone sensazioni ed essere diventato uno dei più amati.

