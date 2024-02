Reinildo con cautela: «Fc Internazionale difficile da affrontare, sulla sfida di ritorno in casa…» #Intervista

Pubblicità

Il terzino dell’Atletico Madrid, Reinildo Mandava, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro l’Inter

Intervistato da AS, Reinildo, terzino dell’Atletico Madrid, si è espresso così alla vigilia della gara di Champions League contro l’Inter.

EMOZIONE – «Siamo tutti emozionati, siamo qui per giocare e vincere, lavoriamo ogni giorno per questo, c’è sempre un amore e una motivazione speciale per la Champions League. Giocheremo contro una grande squadra e questo ci dà più forza per lavorare».

INTER – «E’ una squadra difficile da affrontare, una grande rivale. Ma penso che lavoriamo per giocare questo questo tipo di partite, con questo tipo di avversari. Penso che siano una buona squadra, sarà una bella partita, molto interessante. Il ritorno fuori casa? Davanti ai nostri tifosi non si tratta di dare il 120%, ma di dare il 150% in più. Essere qui al ritorno, indipendentemente dal risultato di Milano, sarà incredibile».

SOGNO CHAMPIONS? – «Certo, perché no? Sogniamo, ma in questa fase andiamo partita per partita e alla fine faremo i conti».

