Reijnders turno di squalificato, chi al suo posto per AC Milan Napoli? Ecco cosa filtra

Reijnders squalificato, chi al suo posto per Milan Napoli? Ecco cosa filtra sulle scelte di Stefano Pioli in vista del prossimo match

Col cartellino giallo rimediato in Frosinone Milan, Tijjani Reijnders ha macchiato la sua prestazione e salterà anche la prossima sfida in campionato contro il Napoli. L’olandese infatti era tra i diffidati insieme a Musah.

Calciomercato.com si proietta alla sfida contro i partenopei ipotizzando chi potrebbe prendere il suo posto a centrocampo: la scelta più logica porta a Ismael Bennacer, che ha smaltito il problema rimediato in Coppa d’Africa con l’Algeria ed anche oggi è subentrato. In alternativa Pioli si potrebbe affidare a Musah.

