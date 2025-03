Pubblicità

Un nuovo rapporto della Transform Drug Policy Foundation rivela che la legalizzazione della cannabis per uso non medico nel Regno Unito potrebbe generare fino a 1,5 miliardi di sterline all’anno, attraverso entrate fiscali, risparmi sul sistema giudiziario e la creazione di oltre 15.000 nuovi posti di lavoro.

Impatto economico e occupazionale

Secondo il rapporto High Returns: The Economic Benefits of UK Cannabis Legalisation, un mercato regolamentato catturerebbe entro cinque anni circa l’80% del mercato illegale, seguendo modelli di successo già implementati in Canada e altri paesi. I benefici economici includerebbero:

1,23 miliardi di sterline da tasse e profitti del settore

da tasse e profitti del settore 284 milioni di sterline di risparmi nei costi della giustizia penale

di risparmi nei costi della giustizia penale Creazione di 15.500 posti di lavoro nei settori della coltivazione, produzione e vendita al dettaglio

Oltre agli effetti economici, la legalizzazione potrebbe contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali, riparando i danni di decenni di proibizionismo che hanno colpito in modo sproporzionato gruppi emarginati, in particolare la comunità nera.

Tre modelli di regolamentazione proposti

L’analisi esplora tre scenari per la legalizzazione della cannabis nel Regno Unito:

Modello delle associazioni non-profit e coltivazione personale I cittadini potrebbero coltivare cannabis per uso personale o aderire a associazioni regolamentate senza scopo di lucro

Potenziale di 345 milioni di sterline di entrate fiscali

7.000 nuovi posti di lavoro

Riduzione del 45% del mercato illegale Modello ibrido: commercio regolamentato + coltivazione domestica Combinazione di coltivazione personale, associazioni non-profit e vendita al dettaglio regolamentata

1,1 miliardi di sterline di entrate fiscali

15.525 nuovi posti di lavoro

Cattura dell’80% del mercato illegale

Maggiori garanzie di sicurezza e qualità del prodotto Modello del monopolio statale sulla vendita Il governo gestirebbe direttamente il commercio della cannabis, mantenendo la possibilità di coltivazione domestica

1,23 miliardi di sterline di entrate (tasse + profitti statali)

15.000 posti di lavoro

Massima garanzia di salute pubblica e prevenzione della concentrazione del mercato nelle mani di grandi aziende

Sostegno pubblico e dibattito politico

Un sondaggio YouGov mostra che il 55% dei britannici è favorevole a una qualche forma di riforma sulla cannabis, mentre solo il 33% è contrario. Con sempre più paesi che legalizzano la cannabis in tutto il mondo, la discussione sulla regolamentazione nel Regno Unito è sempre più attuale.

Steve Rolles, coautore dello studio, sottolinea che la legalizzazione non solo porterebbe benefici economici diretti, ma potrebbe finanziare servizi essenziali come:

18 milioni di visite in più dal medico di base

Pasti scolastici gratuiti per tutte le scuole primarie

per tutte le scuole primarie Ripristino dei sussidi per il riscaldamento dei pensionati

Conclusione

Il rapporto evidenzia che, mentre la regolamentazione della cannabis porterebbe significativi vantaggi economici, il vero valore della legalizzazione sta nella giustizia sociale, nella salute pubblica e nella sicurezza dei consumatori. Il Regno Unito si trova davanti a un’opportunità storica: seguire l’esempio di altri paesi e trasformare il proibizionismo in una riforma vantaggiosa per tutti.

