REFERENDUM CANNABIS 2022 – COME ATTIVARSI LOCALMENTE

Nell’attesa della DATA del REFERENDUM si possono fare banchetti informativi, anche se consigliamo in realtà di prepararsi per la “campagna referendaria” che probabilmente inizierà in primavera 2022 cominciando ad informarsi nel proprio comune per come far un tavolo informativo.

L’occupazione del suolo pubblico varia da comune a comune, puoi trovare info sul web cercando sui motori di ricerca: “occupazione suolo pubblico + nome del comune”

esempio: “occupazione suolo pubblico milano”

In seguito effettuare la richiesta di occupazione del suolo pubblico secondo le modalità indicate sul sito del comune dove volete fare il banchetto – tavolo;

Comunicate alla Polizia Locale la vostra richiesta;

Comunicate nel Gruppo UnitedActivists il vostro banchetto una volta organizzato, provvederemo a diffondere nella rete!