Redondo AC Milan: Messi lo chiama all’Fc Internazionale Miami? Il mediano ha rifiutato quest’proposta

Redondo Milan: Messi lo chiama all’Inter Miami? Il centrocampista ha rifiutato quest’offerta. Le ultime notizie di mercato

Cresce la concorrenza per l’obiettivo del calciomercato rossonero Redondo.

In particolare, come riportato da TMW, nelle ultime ore sarebbe stata presentata un’offerta per il centrocampista da parte dell’Inter Miami di Messi. Un’offerta che è stata rispedita al mittente: la dirigenza chiede 10 milioni per l’80% del cartellino.

