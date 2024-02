Redondo AC Milan: l’argentino è un nuovo giocatore dell’Fc Internazionale Miami, il comunicato UFFICIALE

23:47,23 Feb 2024, Diavolo Rossoneroello.

Niente Italia e niente Diavolo Rossonero per Federico Redondo. Il centrocampista è un nuovo giocatore dell’Inter Miami

Il calciomercato Diavolo Rossonero è costretto a depennare un altro obiettivo dalla sua lista. Federico Redondo è un nuovo giocatore dell’Inter Miami. Ha accettato l’offerta e giocherà in MLS insieme a Messi. L’annuncio ufficiale è da poco arrivato sui canali social del club.

Oficial Bienvenido, Federico! We have officially signed Argentine U-23 National Team defensive midfielder Federico Redondo to a contract running through the 2027 MLS season, with a Club option for 2028. The midfielder joins the Club as a U22 Initiative player, pending… pic.twitter.com/0PgKQFnN4D — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 23, 2024

IL COMUNICATO – Abbiamo ufficialmente ingaggiato il centrocampista difensivo della Nazionale argentina Under 23 Federico Redondo con un contratto che durerà per tutta la stagione MLS 2027, con un’opzione Club per il 2028. Il centrocampista si unisce al Club come giocatore dell’Iniziativa U22, in attesa del ricevimento del suo certificato di trasferimento internazionale ( ITC) e P-1 Visto.

