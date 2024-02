Redondo AC Milan: deciso il futuro del mediano, ecco dove giocherà

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è quello di Redondo. Il centrocampista ha deciso il suo futuro, ecco dove giocherà

Federico Redondo, centrocampista dell’Argentinos Juniors, accostato anche al calciomercato Milan ha deciso il suo futuro.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com ha accettato l’offerta dell’Inter Miami. Il club statunitense, dove gioca il suo connazionale Lionel Messi, pagherà 8 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. Lo scorso 31 dicembre il club rossonero si era mosso concretamente chiedendo informazioni sul giocatore, ma non ha presentato nessuna offerta. L’Inter Miami è invece passato dalle parole ai fatti

