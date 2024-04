Record Mister “Demone” Inzaghi, il tecnico piacentino può centrarne 5! #Incredibile

3 Apr 2024, 10:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , tecnico dell’Internazionale, ha l’#occasione di centrare ben cinque #record sulla panchina dei leoni nerazzurri: “tutti gli #approfondimenti Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, continua a far parlare di sè e della sua Internazionale, come riporta Tuttosport oggi: appannaggio del tecnico piacentino, infatti, ci sono ben 5 #record. Con 100 vittorie in soli 150 match, la sua media punti supera […]

