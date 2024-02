27 Feb 2024, 12:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez sta vivendo una stagione fantastica dal punto di vista realizzativo e contro il #Lecce (al Via Del Mare) è arrivato a quota 22 gol in 23 presenze in campionato, superando anche quota 100 gol in Serie A con la maglia dell’Internazionale. Un rendimento impressionante che spinge il Toro verso il #record di gol di 36 di Higuain e Immobile.

E un aiutino potrebbe arrivare proprio da Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , che aveva già permesso all’attaccante della Lazio di agganciare il #record del Pipita e ora vuole ripetersi con il capitano nerazzurro. Per questo motivo, come riportato da Tuttosport, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, potrebbe tornare a essere il primo rigorista dell’Internazionale in questo finale di campionato.

Il quotidiano torinese, infatti, sottolinea come Hakan Charas, il regista turco, , il giocatore attualmente designato, cederebbe il ruolo senza troppi problemi al suo capitano per aiutarlo a rimpinguare il proprio bottino di reti. A questo punto della stagione, Higuain era a quota 22, mentre Immobile già a 27. Per Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez non sarà semplice, ma niente sembra impossibile per lui e per questa Internazionale.

L’opinione di Passione Internazionale

L’indiscrezione di Tuttosport è suggestiva e sarebbe un’ulteriore testimonianza della compattezza del gruppo interista**. Tuttavia, prima dei #record personali di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, ci sono gli obiettivi della squadra (come ricorda sempre lo stesso capitano): lo Scudetto è ancora da conquistare e Charas, il regista turco, si è dimostrato un rigorista più affidabile dell’argentino.