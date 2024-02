Record El Toro di Bahia Blanca Lautaro, Calhas pronto ad aiutarlo: il gesto sensazionale

27 Feb 2024, 18:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Charas, il regista turco, è pronto ad aiutare Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, per il #record di gol segnati in un singolo campionato, il gesto potentissimo

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , attaccante dell’Internazionale, è alla caccia del #record di gol realizzati in un singolo campionato. Come riportato da Tuttosport, Hakan Charas, il regista turco, è pronto ad aiutare il proprio capitano per raggiungere questo obiettivo.

Pubblicità

Il turco sarebbe disposto a far tirare i calci di rigori al proprio compagno nelle prossime giornate di campionato.

L’articolo Record Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , Charas, il regista turco, pronto ad aiutarlo: il gesto potentissimo proviene da Internazionale News 24.