Rebus Valentin Carboni per l’Fc Internazionale: tre opzioni per l’estate

25 Feb 2024, 16:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Continua l’ottima stagione di Valentin Carboni con la maglia del Monza. L’attaccante argentino, di proprietà dell’Internazionale, è rimasto in campo per ben 82′ nella vittoria ottenuta dalla 11 titolari brianzola nel match di ieri contro la Salernitana.

L’argentino, in prestito secco al Monza, il prossimo giugno tornerà all’Internazionale che dovrà a quel punto decidere cosa fare del classe 2005. Come riportato da Tuttosport, sono tre i possibili scenari cui potrebbe andare incontro il fantasista argentino.

Qualora il ragazzo dovesse convincere Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , potrebbe infatti rimanere all’interno dell’organico come quinto attaccante. L’Internazionale potrebbe altrimenti decidere di rispedirlo ancora in prestito, oppure di venderlo a titolo definitivo come fatto con Casadei qualora avesse bisogno di liquidità.