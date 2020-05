RDD a San Francisco: Cannabis e Alcol gratis per i senzatetto in quarantena

Un piccolo sottogruppo di senzatetto ospitati in città ha ricevuto alcol, cannabis e metadone per curare le loro dipendenze tra le quarantene di coronavirus.

Per prevenire la trasmissione del coronavirus e alleviare lo stress sulle popolazioni vulnerabili, San Francisco ha ospitato i suoi senzatetto in hotel affittati in città. Ma un utente di social media ha scoperto che la città fornisce anche alcol, tabacco, cannabis e altre sostanze per coloro che si stanno riprendendo dalla dipendenza.

Il Dipartimento della Sanità di San Francisco ha confermato il programma sui social media e ha dichiarato che queste sostanze non venivano pagate con i soldi dei contribuenti.

“Queste pratiche basate sulla riduzione del danno, che non sono esclusive di San Francisco e non sono pagate con i soldi dei contribuenti, aiutano gli ospiti a completare con successo l’isolamento e la quarantena e hanno significativi benefici per la salute pubblica e individuale nella pandemia di COVID-19”, ha scritto DPH .

Successivamente il DPH ha chiarito che queste sostanze vengono somministrate in “quantità limitate”, pagate con finanziamenti privati ​​e amministrate da medici a SFGate . Quando i senzatetto entrano negli alloggi degli hotel della città, ricevono screening sanitari che includono domande sulla dipendenza da sostanze. I funzionari sanitari forniscono quindi a coloro che vivono una dipendenza la possibilità di smettere di usare o aiutare a ridurne l’uso.

San Francisco fornisce anche metadone a coloro che si stanno riprendendo dall’eroina o dalla dipendenza da oppiacei. Più di 700 senzatetto vivono negli hotel affittati in città, secondo il data tracker della città.

“Stanno facendo un ottimo servizio a San Francisco rimanendo all’interno”, ha detto Jenna Lane, portavoce del Dipartimento di sanità pubblica, al San Francisco Chronicle . “Stiamo dicendo: ‘Stiamo facendo il possibile per sostenerti rimanendo all’interno e non dover uscire e ottenere queste cose.'”

Tra coloro che vivono in hotel, quelle sostanze fornite rappresentano un piccolo sottoinsieme. Solo 11 persone in quarantena hanno ricevuto alcol e 27 hanno ricevuto tabacco. Cinque persone hanno aiutato a coordinare la consegna di marijuana medica. Nonostante qualche respingimento, la città si preoccupa del possibile ritiro dell’alcool e calcola quanto amministrare.

“Per quegli ospiti, il personale medico DPH sta calcolando le quantità minime appropriate dal punto di vista medico dell’alcool e lo sta distribuendo ai pasti”, ha detto Lane. “Il ritiro di alcol è l’unico da cui puoi morire.”