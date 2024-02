Razzismo Upamecano: insulti social dopo Lazio Bayern, arriva la condanna anche del AC Milan – NEWS

Dopo Lazio Bayern in Champions League, Upamecano è stato vittima di insulti social. Il Milan ha sostenuto il difensore condannando ogni forma di razzismo

Nuovo episodio di razzismo nel calcio. Nel match di ieri in Champions League tra Lazio e Bayern, Upamecano ha lasciato la sua squadra in 10 per un’espulsione al 67′. Nel post partita è stato vittima di insulti social a tema razziale, dopo la condanna del club tedesco è arrivata anche quella del Milan

Pubblicità

We stand by your side, Dayot. There’s no room for racism.#WeRespAct https://t.co/XvXVMYslsC — AC Milan (@acmilan) February 15, 2024

Siamo al tuo fianco, Dayot. Non c’è spazio per il razzismo.

Pubblicità

The post Razzismo Upamecano: insulti social dopo Lazio Bayern, arriva la condanna anche del Milan – FOTO appeared first on Milan News 24.