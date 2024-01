Razzismo Maignan, tra gli identificati anche un uomo di colore. La decisione dell’Udinese

Razzismo Maignan, tra gli identificati che hanno insultato il portiere anche un uomo di colore e una donna: la decisione dell’Udinese

Come riportato dal Corriere della Sera, tra gli identificati che hanno insultato Maignan in Udinese-Milan c’è anche un uomo di colore oltre ad una donna per un totale di 5 persone.

Per loro il questore D’Agostino ha predisposto un DASPO di 5 anni ma l’Udinese ha fatto di più bandendoli a vita dallo stadio.

