Razzismo Maignan, Ibra in azione: gli ha dato questo consiglio dopo il match. RETROSCENA

Razzismo Maignan, Ibra in azione: gli ha dato questo consiglio dopo il triplice fischio del match. RETROSCENA

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena risalente agli istanti successivi al triplice fischio della sfida tra Udinese e Milan e riguardante Ibrahimovic e Maignan.

Lo svedese a fine gara è sceso a bordo campo per complimentarsi con tutti per la vittoria. Quando è arrivato Maignan non solo gli ha dato la mano ma gli ha sussurrato anche qualcosa all’orecchio: il francese voleva parlare mentre Ibra insieme all’ufficio stampa gli ha consigliato di aspettare qualche minuto.

