Razzismo Maignan, accolto in parte il ricorso dell’Udinese: la decisione UFFICIALE della Corte d’Appello sulle partite a porte chiuse

Dopo i fatti incresciosi di Udine, con l’episodio di razzismo di cui è stato vittima Mike Maignan in Udinese Milan, è arrivata la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale in merito al ricorso presentato dal club friulano.

Il ricorso è stato accolto: di conseguenza i bianconeri non giocheranno più nessuna partite a porte chiuse, bensì per le prossime gare sarà chiuso esclusivamente il settore “Curva Nord”, mentre il resto dello stadio rimarrà aperto.

