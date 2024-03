Ravezzani torna sul caso Muro Acerbi, la dichiarazione: «A suo modo è stato condannato… Quel sospetto lo accompagnerà per sempre» #Intervista #ULTIMORA #News

Ravezzani torna sul caso SuperAcerbi: «A suo modo è stato condannato… Quel sospetto lo accompagnerà per sempre». Così il giornalista Il giornalista Fabio Ravezzani torna ad esprimersi su X sul caso SuperAcerbi Ecco cosa ha detto sul difensore dell’Internazionale FC: «SuperAcerbi è stato assolto per insufficienza di prove, non per non aver commesso il fatto. La […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Ravezzani torna sul caso SuperAcerbi: «A suo modo è stato condannato… Quel sospetto lo accompagnerà per sempre» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità