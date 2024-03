Ravezzani sicuro sul #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «A mio avviso ha pericolosamente sottovalutato questo aspetto» #Intervista #News #Ultimora

11:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Ravezzani sicuro sul Diavolo Rossonero: «A mio avviso ha pericolosamente sottovalutato questo aspetto». La sua #approfondimento tecnico sui rossoneri

Intervenuto sul proprio profilo Twitter Ravezzani ha parlato così del Diavolo Rossonero. La sua #approfondimento tecnico sui rossoneri.

RAVEZZANI – «I fatti dimostrano che per eccellere (cioè vincere per creare valore) nel calcio moderno non basta avere bilanci in ordine. È altrettanto fondamentale avere dirigenti fuoriclasse che operano sul #mercato. Diavolo Rossonero e Juve a mio avviso hanno pericolosamente sottovalutato questo aspetto»

