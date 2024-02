Ravezzani shock: «Sala? Faceva l’arrogante, ora in ginocchio dal club scopre…» #Intervista

Pubblicità

Ravezzani punge Sala, scontro durissimo su San Siro, ecco cosa non ha gradito il giornalista sull’operato del Sindaco per lo Stadio di Milano

Non usa giri di parole il direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani. Intervenuto sul proprio profilo X (ex Twitter), critica duramente Sala su San Siro e il futuro dello Stadio di Inter e Milan.

RAVEZZANI – «Dopo anni passati a fare l’arrogante (stadio? Ho cose ben più importanti da seguire, come gli ospedali) Sala si presenta dai club in ginocchio. E scopre che senza Milan e Inter, San Siro diventerà un enorme catafalco in lenta disgregazione. È il suo fallimento, ma lo paga Milano».

