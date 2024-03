Ravezzani punge, le parole, ecco l’approfondimento: «Mancato calcio di #RIGORE in Lazio S.S.-Juve? Mai visto…» #NEWS #Intervista

31 Mar 2024, 18:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ravezzani non le manda a dire, il noto giornalista ha espone il suo #punto di #vistato in questo modo il possibile #RIGORE non dato ai capitolini in Lazio-Juve Il noto giornalista Fabio Ravezzani non ha troppi #incertezze. Direttamente dal suo profilo X ha espone il suo #punto di #vistato cosi un episodio accaduto nel corso del match tra Lazio e Juve. Ecco l’indagine sul possibile fallo commesso dall’ex obiettivo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Ravezzani punge: «Mancato #RIGORE in Lazio-Juve? Mai visto…» proviene da Internazionale News 24.