Ravezzani, la dichiarazione: «La Vecchia Signora farà come l’Fc Internazionale sul calciomercato» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Il commento di Ravezzani sul mercato della Juventus, che potrebbe decidere di seguire le orme dell’Internazionale FC nei prossimi anni

Internazionale FCvenuto a Telelombardia, Ravezzani ha commentato il possibile cambio di strategia della Juventus, che potrebbe imitare l‘Internazionale FC:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LA SFIDA – «La Juventus si comporterà sul mercato più o meno come l’ultima Internazionale FC. Questo darà un indubbio vantaggio competitivo al Milan. Sempre che scelga i calciatori giusti. In questo senso Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, e Ausilio hanno dimostrato che è possibile rinforzarsi con bilancio in attivo, se si è bravi»

Pubblicità

L’articolo Ravezzani: «La Juventus farà come l’Internazionale FC sul mercato» ha come fonte da Internazionale FC News 24.