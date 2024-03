Ravezzani, la dichiarazione: «El Toro Lautaro è mancato, ma la vera amarezza per l’Fc Internazionale è questa» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Fabio Ravezzani svela qual è stato il vero rimpianto dell’Internazionale FC nella sfida di ieri sera contro l’Atletico Madrid

Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato l’eliminazione dell’Internazionale FC in Champions League proprio profilo di X.

LE PAROLE – «C’era la sensazione che per l’Internazionale FC potesse essere un’avventura straordinaria anche in Champions. Purtroppo Lautaro è mancato e la difesa ha faticato più del ragionevole. Resta l’amarezza per essere usciti contro una squadra inferiore»

