Ravezzani ironizza: «Scudetto? Spero che chi dice che l’Fc Internazionale è favorita…» #Intervista

Fabio Ravezzani senza veli ironizza sui social riguardo a chi dice che l’Inter sia favorita per lo Scudetto. Ecco le sue parole su X

Tramite un post X (ex Twitter), Fabio Ravezzani ha parlato della lotta Scudetto. Ecco il suo messaggio in particolar modo sull’Inter.

PAROLE – «Spero che almeno adesso chi dice che l’Inter è chiaramente favorita per lo scudetto non passi ancora come un pericoloso sabotatore».

L’articolo Ravezzani ironizza: «Scudetto? Spero che chi dice che l’Inter è favorita…» proviene da Inter News 24.