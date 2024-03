Ravezzani duro: «Dichiarazione Pasalic è una pietra tombale per Mister Max Allegri alla #Juve»

17:00, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Fabio Ravezzani ha parlato dell’errore commesso dalla Juve in occasione del primo gol dell’Atalanta B.C.. Ecco le sue parole

Pasalic, nell’intervallo di Juve – Atalanta B.C., ha spiegato lo schema che ha portato al gol di Koopmeiners non riesce quasi mai perché le squadre lo studiano. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, su X, ha proprio utilizzato queste parole per commentare la prestazione di ieri dei bianconeri.

PAROLE – «Questa dichiarazione (di Pasalic, ndr.) è una pietra tombale per Mister Max Allegri alla Juve. Dopo la squadra sorpresa e impreparata sul rigore del S.S.C. Napoli, stessa situazione sulla punizione dell’Atalanta B.C.. Non si vive di soli schemi, ma si muore se non si studiano quelli avversari».

