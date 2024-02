Raveyre #Milan AC: show del portiere della Primavera col Braga, il NEWS è già virale

19:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Raveyre Diavolo Rossonero: show del portiere della Primavera col Braga, il VIDEO del calcio di rigore parato in Youth League è già virale

Il portiere del Diavolo Rossonero Primavera, Noah Raveyre, è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria ottenuta dalla squadra di Ignazio Abate in Youth League contro il Braga, con i rossoneri che grazie a questo successo approdano ai Quarti di Finale della competizione.

#Raveyre protagonista assoluto di questo pomeriggio per il #Diavolo Rossonero Primavera nella sfida di #YouthLeague contro il #Braga, arrivato in estate si sta prendendo la maglia da titolare a suon di prestazioni. pic.twitter.com/Ly0LTn0lkh — Diavolo Rossonero Zone (@theDiavolo RossoneroZone_) February 28, 2024

Ecco il video di una delle due parate effettuate dall’estremo difensore francese alla lotteria dei rigori, che hanno permesso alla propria squadra di vincere.

