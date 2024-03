Raveyre a #Milan AC Tv, la dichiarazione ufficiale: «Questo #TopClub è una famiglia. Su Magic Mike Maignan e il ruolo del portiere dico che…» #Intervista #News #Ultimora

19:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Noah Raveyre, portiere del Diavolo Rossonero Primavera di Ignazio Abate, ha parlato ai canali ufficiali rossoneri in vista della Juve Intervistato da Diavolo Rossonero Tv alla vigilia della sfida tra Juventus e Diavolo Rossonero Primavera, Noah Raveyre ha dichiarato: RIGORI CONTRO BRAGA E REAL MADRID – «Prima della partita mi sentivo bene, abbiamo lavorato bene con la squadra. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Raveyre a Diavolo Rossonero Tv: «Questo #club è una famiglia. Su Maignan e il ruolo del portiere dico che…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.