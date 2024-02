Ravanelli svela: «Conte? Altro che Ac Milan o Juve, lo vedrei bene» #Intervista

Pubblicità

Intervenuto sulle voci che vedrebbero il futuro di Antonio Conte al Milan o alla Juve, l’ex calciatore Ravanelli sorprende con un nuovo Paese

Intervenuto su TvPlay, l’ex calciatore della Juve Fabrizio Ravanelli ha parlato così del futuro dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte.

Pubblicità

RAVANELLI – «Vedrei benissimo Conte al Bayern Monaco. Squadra fortissima con società organizzata. Nelle sue mani il Bayern tornerebbe a vincere tutto. Se il Bayern prendesse Conte e Osimhen vincerebbe la Champions League, ne sono sicuro. Via Kane in caso? Assolutamente sì. Servono attaccanti in grado di far giocare bene le squadre non solo bravi a far gol»

Pubblicità

L’articolo Ravanelli svela: «Conte? Altro che Milan o Juve, lo vedrei bene» proviene da Inter News 24.