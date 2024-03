Ravanelli scuote lo juventino, le parole: «Non può battere gli angoli come un 80enne» #NEWS #Intervista. Con chi ce l’ha

1 Mar 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Fabrizio Ravanelli scuote il rivale dell’Internazionale, così sul talento della Juve e l’atteggiamento in campo come nell’andare a battere gli angoli

Fabrizio Ravanelli, l’ex centravanti della Juventus, ha parlato in diretta su TvPlay. Nel suo #commento #tecnico scoute in questo modo il rivale dell’Internazionale per la lotta scudetto Federico Chiesa.

CHIESA – «Chiesa sarebbe ideale nel tridente di Spalletti. Io amo Chiesa, per me è fortissimo, non posso pensare di vedere una Juve senza Chiesa nel futuro. Però deve cambiare atteggiamento in campo, deve essere meno insofferente. Quando vai a battere una punizione o un angolo gli ultimi minuti, che magari sei anche sotto, non puoi andarci camminando più piano di un ottantenne, devi dimostrare che hai la voglia giusta. Federico, io ti voglio bene e per me sei un grandissimo giocatore, ma per stare alla Juve devi cambiare atteggiamento».

