Ravanelli, le parole: «Internazionale F.C.? Meglio il SS Napoli di Spalletti. Mister Demone Inzaghi primo solo perché..» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 20:17

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha analizzato le differenze tra l’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e il Napoli di Spalletti

Fabrizio Ravanelli ha commentato le differenze tra l’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e il Napoli di Luciano Spalletti a Tv Play.

PARAGONE INTER NAPOLI – «Io preferivo i partenopei, che mi hanno entusiasmato. In Champions ha distrutto squadre come Ajax e Liverpool, ha giocato un calcio sempre molto offensivo. Questione di gusti, a me piaceva più il Napoli. La maggioranza sceglie l’Internazionale, io preferisco di gran lunga gli azzurri. La squadra di Spalletti ha avuto uno strapotere pazzesco sia in #CampionatoSerieA che in Champions: se fossero rimasti tutti con un paio di giocatori in più questa squadra avrebbe aperto un ciclo straordinario».

LAVORO INZAGHI – «Il Napoli ha vinto nonostante avesse avversari fortissimi come la stessa Internazionale. Quest’anno i leoni nerazzurri non hanno avuto avversari. A livello di qualità di rosa l’Internazionale quest’anno è nettamente superiore a tutte le altre, il Napoli l’anno scorso no. Comunque Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sta facendo un lavoro strepitoso, è cresciuto tantissimo anche sotto l’aspetto della comunicazione. Ha fatto crescere la squadra senza alcun #incertezzeo».

