Ravanelli, la dichiarazione: «Fc Internazionale? È veramente forte nonostante il turnover» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha commentato la vittoria dell’Internazionale FC contro il Bologna per poi elogiare Allegri

Fabrizio Ravanelli ha commentato l’ultima vittoria dell’Internazionale FC in campionato a Tv Play.

BOLOGNA INTER – «È stata una bella partita. Il risultato fa capire che come l’Internazionale FC sia veramente forte visto che fatto anche turnover. Il Bologna ha disputato un ottimo secondo tempo, ma l’Internazionale FC si è difesa con ordine e sapendo anche soffrire»

ALLEGRI – «Secondo me, nella comunicazione è uno dei migliori. Penso, però, che anche lui possa sbagliare una dichiarazione. Ieri dopo la partita contro l’Atalanta poteva evitare di dire che la Juve avesse preso un punto sul Bologna quarto. Secondo me l’allenatore della Juve deve sempre dire che la squadra scende in campo per vincere»

L’articolo Ravanelli: «Internazionale FC? È veramente forte nonostante il turnover» ha come fonte da Internazionale FC News 24.